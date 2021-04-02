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futebol

Mourinho espera permanência de Kane: 'Quero que esteja conosco'

Atacante do Tottenham vem sido associado a diversos clubes da Europa para a próxima temporada...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 15:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2021 às 15:05
Crédito: IAN WALTON / POOL / AFP
Apesar dos rumores que indicam uma possível saída de Harry Kane do Tottenham, o treinador José Mourinho conta com o inglês para a próxima temporada. Para o comandante português, o camisa 10 dos Spurs tem que ficar.
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- Não vou entrar nesse jogo. Tenho de estar focado naquilo que significa para nós. Fico sempre satisfeito quando os meus jogadores vão às seleções e jogam bem. Não sei se tem sempre um sorriso na cara, mas é sempre profissional. Tem vários desafios, uma final para jogar, desafios na Europa e no Europeu. Quero que Kane esteja conosco, tal como sempre esteve. Quero que repita a exibição frente ao Aston Villa, mostre o mesmo compromisso, desejo e liderança.Na atual temporada, Kane disputou 40 jogos com a camisa do Tottenham. Ele marcou 27 gols e deu 16 assistências.

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