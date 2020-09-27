Mourinho dispara contra o Manchester United: 'Para nós, o apito do árbitro é mesmo o último'

Ex-treinador do Manchester United, José Mourinho não poupou críticas ao antigo clube. O português se mostrou indignado com o pênalti convertido por Bruno Fernandes, no último sábado, contra o Brighton.
- Para alguns clubes, mesmo depois do apito final, é possível que algo importante aconteça. Mas para nós, eu sei que o último apito do árbitro é mesmo o último - disse.Na partida, o árbitro encerrou o jogo, mas o VAR analisou um pênalti no último lance e, assim, o juiz mandou que os jogadores retornassem e a penalidade fosse cobrada. Bruno Fernandes converteu e o Manchester United venceu a partida por 3 a 2.