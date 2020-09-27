AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mourinho dispara contra o Manchester United: 'Para nós, o apito do árbitro é mesmo o último'
futebol

Mourinho dispara contra o Manchester United: 'Para nós, o apito do árbitro é mesmo o último'

Treinador português se mostrou indignado pelo pênalti convertido por Bruno Fernandes...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 15:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 15:16
Crédito: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
Ex-treinador do Manchester United, José Mourinho não poupou críticas ao antigo clube. O português se mostrou indignado com o pênalti convertido por Bruno Fernandes, no último sábado, contra o Brighton.
- Para alguns clubes, mesmo depois do apito final, é possível que algo importante aconteça. Mas para nós, eu sei que o último apito do árbitro é mesmo o último - disse.Na partida, o árbitro encerrou o jogo, mas o VAR analisou um pênalti no último lance e, assim, o juiz mandou que os jogadores retornassem e a penalidade fosse cobrada. Bruno Fernandes converteu e o Manchester United venceu a partida por 3 a 2.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/07/2026
Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez
Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados