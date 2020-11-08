Mourinho destaca Vinícius e ressalta importância da vitória do Tottenham

Após a vitória do Tottenham sobre o West Bromwich por 1 a 0, o técnico José Mourinho ressaltou a importância da vitória em um jogo muito complicado para sua equipe. O gol da vitória foi marcado por Harry Kane aos 42 minutos da segunda etapa após algumas mudanças do treinador que abriram espaços para os Spurs conquistarem os três pontos.
- O jogo teve todos os ingredientes para perder pontos. Oponente difícil, eles queriam nos parar, eles nos analisaram, tentaram fechar todas as portas e conseguiram. Eles lutaram muito duro. O bom sinal é que nós sempre tentamos mesmo sendo um jogo sem muitas chances. Chegou o momento em que coloquei o Vinícius para levar ao West Brom um outro problema e isso criou espaço para Kane marcar o gol.
Com o triunfo, o Tottenham consegue se consolidar no G-4 do Campeonato Inglês e Carlos Vinícius, brasileiro recém-contratado do Benfica, se torna um dos destaques da partida para o técnico português. Além do destaque ofensivo, Mourinho destacou a consistência da zaga, uma vez que os londrinos possuem uma das defesas menos vazadas da competição.