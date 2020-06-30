Mourinho deseja a contratação de Milinkovic-Savic para o Tottenham

Milinkovic-Savic é um dos alvos do Tottenham para a próxima temporada. O "Footmercato" informa que o sérvio é um pedido de José Mourinho, que busca reforçar o meio-campo da equipe londrina.

A Lazio pede um valor muito alto pelo meio-campista. Um dos principais jogadores do clube, o sérvio já foi especulado em gigantes da Europa, principalmente o Manchester United. O Tottenham não pretende fazer investimentos muito altos. Milinkovic-Savic assinou pela Lazio em 2015. Pelo clube italiano, marcou 36 gols em 194 partidas.E MAIS:Hakimi chega a Milão para fazer exames médicos na InternazionaleJornal alemão confirma a chegada de Leroy Sané ao Bayern de MuniqueBorussia Dortmund confirma que não fará mais contratações para a próxima temporadaJornal revela que Chelsea pode pagar quase R$ 500 milhões por HavertzInter busca se consolidar no G-4 contra o Brescia, em casaKlopp avisa que não fará grandes contratações neste mercado E MAIS: