Mourinho deixa Dele Alli fora de jogo pela Liga Europa e aumentam rumores sobre possível saída

A passagem de Dele Alli pelo Tottenham parece estar chegando ao fim. Perdendo prestígio com José Mourinho, o meio-campista não foi convocado para a partida contra o Lokomotiv Plovdiv, pela segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Na coletiva antes da partida, o treinador português garantiu que Japhet Tanganga era o único indisponível devido a uma lesão na coxa. Assim, a opção por deixar Dele Alli fora foi técnica.
Nos últimos dias, surgiram rumores de que o meio-campista fosse incluído em uma possível negociação envolvendo a ida de Gareth Bale para o Tottenham e, consequentemente, Alli iria para o Real Madrid.