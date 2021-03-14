Mourinho critica a arbitragem: 'Só pode ser um grande torcedor do Arsenal'

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Neste domingo, o Arsenal venceu o Tottenham no Eithad Stadium, em Londres, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês por 2 a 1 de virada. Após a partida, José Mourinho, treinador dos Spurs, reclamou do pênalti que deu a virada aos Gunners.

Veja a tabela do Inglês- Os árbitros não dão entrevistas após os jogos? É uma pena. Na primeira parte jogamos muito mal, o 1 a 1 não era justo para nós. Sem intensidade, não pressionamos, não atacamos. Muito mal. Na segunda tivemos mais espaço e melhoramos. Depois, o resto é uma boa questão para o Michael Oliver e o Paul Tierney (árbitro e VAR), mas nunca vamos saber porque eles não falam - disse.

Mourinho reclamou muito da decisões feitas pela equipe de arbitragem após perder o derby, e seguiu atacando-os em entrevista.

- O trabalho dos árbitros é difícil. Quem tenha opinião diferente sobre aquele lance só pode ser um grande adepto do Arsenal e com bilhete de época. Se assim for, aceito porque é a paixão a falar. Os jogadores cansam-se, os treinadores cansam-se, se calhar os árbitros também se cansam - falou Mourinho.