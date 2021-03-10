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futebol

Mourinho admite chance de poupar Bale nas oitavas da Liga Europa

Atacante vive ótima fase, marcou seis gols e deu três assistências nas últimas seis partidas, mas pode ser preservado para o clássico contra o Arsenal pela Premier League...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 12:16

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 12:16
Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Apesar da boa fase de Gareth Bale, o técnico José Mourinho confirmou que irá fazer algumas mudanças para encarar o Dínamo Zagreb em relação ao time que enfrentou o Crystal Palace no último domingo e não garantiu a presença do galês. O português afirmou que tem administrado o tempo de jogo do atacante, pois ele não tem condições de jogar por 90 minutos todas as partidas.- Eu quero que ele mantenha o bom momento, mas eu preciso administrar. A comunicação é muito boa e eu acredito que ele confia em mim. Estamos decidindo juntos o que fazer. A relação com ele é ótima e é claro que eu gostaria de contar com ele por 90 minutos em todos os jogos, mas é impossível.
> Veja a tabela da Europa League
Nos últimos seis jogos disputados pelo Tottenham, entre Premier League e Liga Europa, Bale foi responsável por anotar seis gols e três assistências. Apesar do duelo importante pelas oitavas de final do torneio continental, os Spurs também se preparam para enfrentar o Arsenal, pelo Campeonato Inglês, neste final de semana.

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