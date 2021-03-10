Mourinho admite chance de poupar Bale nas oitavas da Liga Europa

Apesar da boa fase de Gareth Bale, o técnico José Mourinho confirmou que irá fazer algumas mudanças para encarar o Dínamo Zagreb em relação ao time que enfrentou o Crystal Palace no último domingo e não garantiu a presença do galês. O português afirmou que tem administrado o tempo de jogo do atacante, pois ele não tem condições de jogar por 90 minutos todas as partidas.- Eu quero que ele mantenha o bom momento, mas eu preciso administrar. A comunicação é muito boa e eu acredito que ele confia em mim. Estamos decidindo juntos o que fazer. A relação com ele é ótima e é claro que eu gostaria de contar com ele por 90 minutos em todos os jogos, mas é impossível.