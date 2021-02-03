Mourinho acredita que Kane pode voltar de lesão na próxima semana

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Desfalcado de seu principal jogador, o técnico José Mourinho, do Tottenham, acredita que Harry Kane pode voltar a jogar pelos Spurs em até dez dias. Para o português, o camisa 10 do clube londrino deve ficar à disposição ou para o duelo com o Everton, na Copa da Inglaterra, no dia 10, ou contra o Manchester City, no dia 13.

+ Veja a tabela da Premier League- Ele está feliz com a evolução. No início estávamos um pouco assustados com o que aconteceu, mas agora estamos muito mais otimistas. Na próxima semana jogaremos contra o Everton durante a semana e no fim de semana contra o Manchester City. Acho que deve voltar para um desses jogos - disse Mourinho em entrevista coletiva.

Kane se lesionou na derrota para o Liverpool, na última quinta-feira, por 3 a 1. O atacante foi titular na partida, mas deixou o jogo no intervalo com dores nos dois tornozelos.

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