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futebol

Mourinho acredita que Kane pode voltar de lesão na próxima semana

Atacante do Tottenham se machucou na derrota para o Liverpool, na última semana, e treinador português acredita que dentro de dez dias terá seu principal nome à disposição...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 14:32

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 14:32

Crédito: IAN WALTON / POOL / AFP
Desfalcado de seu principal jogador, o técnico José Mourinho, do Tottenham, acredita que Harry Kane pode voltar a jogar pelos Spurs em até dez dias. Para o português, o camisa 10 do clube londrino deve ficar à disposição ou para o duelo com o Everton, na Copa da Inglaterra, no dia 10, ou contra o Manchester City, no dia 13.
+ Veja a tabela da Premier League- Ele está feliz com a evolução. No início estávamos um pouco assustados com o que aconteceu, mas agora estamos muito mais otimistas. Na próxima semana jogaremos contra o Everton durante a semana e no fim de semana contra o Manchester City. Acho que deve voltar para um desses jogos - disse Mourinho em entrevista coletiva.
Kane se lesionou na derrota para o Liverpool, na última quinta-feira, por 3 a 1. O atacante foi titular na partida, mas deixou o jogo no intervalo com dores nos dois tornozelos.
+ Qual era a dupla de ataque do seu time há dez anos? Relembre parcerias
Sem o 'Furacão', o Tottenham enfrenta o Chelsea nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), em casa. Clique aqui e saiba todas as informações da partida.

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