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futebol

Mount revela que Chelsea tirou lições da eliminação para o Bayern

Meio-campista inglês afirmou que time bávaro é inacreditável e que quer atingir o nível deles nesta temporada. Chelsea conta com grandes reforços no plantel...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 09:54

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 09:54
Crédito: Tobias SCHWARZ / AFP
Mason Mount, meio-campista do Chelsea, comentou sobre a qualidade do time do Bayern de Munique após sofrer uma derrota por 7 a 1 no agregado de dois jogos na Liga dos Campeões. Em entrevista à “Sport Bible”, o inglês disse que não conseguia chegar perto de Thiago Alcântara e atestou a mobilidade dos bávaros em campo.
- O Bayern tem inacreditáveis jogadores de classe mundial. Lewandowski, Kimmich, Thiago no meio de campo, eu simplesmente não conseguia chegar perto dele. Eles movem a bola muito rapidamente. Quando você está contra jogadores nesse nível, você pensa: “Como nós vamos pará-los?” - disse Mount.O jovem diz que tirou lições da partida para voltar ainda mais forte para a próxima temporada e disputar o título com os alemães.
- Abriu meus olhos. Eu percebi que esse é o próximo nível em que quero chegar. Estou determinado a trabalhar duro e atingir esse nível. Foi uma lição dura, mas tiramos muito dessa experiência e vamos voltar mais fortes.
Os Blues estão montando um grande elenco e já contrataram Timo Werner, Ziyech, Kai Havertz, Thiago Silva, Ben Chilwell e Malang Sarr para esta temporada. A equipe espera brigar de igual para igual pelo título do Campeonato Inglês, mas também pela taça da Liga dos Campeões.

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