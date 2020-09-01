Mount revela que Chelsea tirou lições da eliminação para o Bayern

Crédito: Tobias SCHWARZ / AFP

Mason Mount, meio-campista do Chelsea, comentou sobre a qualidade do time do Bayern de Munique após sofrer uma derrota por 7 a 1 no agregado de dois jogos na Liga dos Campeões. Em entrevista à “Sport Bible”, o inglês disse que não conseguia chegar perto de Thiago Alcântara e atestou a mobilidade dos bávaros em campo.

- O Bayern tem inacreditáveis jogadores de classe mundial. Lewandowski, Kimmich, Thiago no meio de campo, eu simplesmente não conseguia chegar perto dele. Eles movem a bola muito rapidamente. Quando você está contra jogadores nesse nível, você pensa: “Como nós vamos pará-los?” - disse Mount.O jovem diz que tirou lições da partida para voltar ainda mais forte para a próxima temporada e disputar o título com os alemães.

- Abriu meus olhos. Eu percebi que esse é o próximo nível em que quero chegar. Estou determinado a trabalhar duro e atingir esse nível. Foi uma lição dura, mas tiramos muito dessa experiência e vamos voltar mais fortes.