  • Moukoko se torna o mais jovem a marcar na história do Alemão, mas Dortmund perde para o Union Berlin
futebol

Moukoko se torna o mais jovem a marcar na história do Alemão, mas Dortmund perde para o Union Berlin

Atacante de 16 anos e 28 dias marca pela primeira vez no profissional, mas não evita a derrota do Dortmund por 2 a 1. Equipe pode cair para a quinta posição na tabela...

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:33

Crédito: Moukoko entrou para a história da Bundesliga (ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Nem mesmo uma marca histórica de Youssofa Moukoko foi capaz de evitar mais uma derrota do Borussia Dortmund nesta sexta-feira. No jogo em que o atacante de 16 anos se tornou o jogador mais jovem a marcar na história da Bundesliga, o clube aurinegro foi derrotado por 2 a 1 para o Union Berlin, fora de casa. Awoniyi e Friedrich marcaram os gols dos mandantes.
+ Quem é o maior campeão europeu da década?SITUAÇÃO NA TABELACom mais um resultado negativo, o Dortmund ficou com os mesmos 24 pontos e desperdiçou a chance de se aproximar do trio de líderes. Na quarta posição, o clube pode ser ultrapassado pelo Wolfsburg e cair para quinto até o fim da rodada. Já o Union Berlin chegou aos 21 pontos e assumiu provisoriamente a quinta posição.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Alemão
SUSTO NO DORTMUNDApós um primeiro tempo truncado e sem brilho, o Union Berlin abriu o placar no início da etapa final. Após cobrança de escanteio, aos 11 minutos, Prömel desviou na primeira trave e o nigeriano Awoniyi apenas concluiu de cabeça para as redes, dando a vantagem para o clube mandante.
MOUKOKO FAZ HISTÓRIAA alegria do Union Berlin durou pouco. Três minutos depois, aos 14, o Borussia Dortmund chegou ao empate com direito a uma marca histórica. Após passe de Raphaël Guerreiro, o alemão Youssoufa Moukoko bateu forte e igualou o marcador. Assim, o atacante de 16 anos e 28 dias se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história da Bundesliga.
DE NOVO NA BOLA PARADA...Após o empate, o Borussia melhorou na partida e ficou perto de virar, mas foi castigado novamente pela bola parada, a especialidade do Union Berlin. Em nova cobrança de escanteio, aos 32, Teuchert levantou na cabeça de Friedrich, que subiu mais alto que a defesa e cabeceou no canto de Bürki, garantindo a vitória do clube da capital.
PRÓXIMOS JOGOSJá que o Campeonato Alemão só volta em 2021, o Borussia Dortmund vira a chave e volta a campo na terça-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Braunschweig, pela segunda fase da Copa da Alemanha. No mesmo dia e pela mesmo torneio, o Union Berlin terá pela frente o Padeborn.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

