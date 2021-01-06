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futebol

Moto Club e CSA fazem jogo fraco e empatam sem gols na Pré-Copa do Nordeste

Confronto foi marcado pelas chances bastante escassas de marcar em duelo que será decidido no fim do mês em Maceió...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 23:19

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 23:19

Crédito: Divulgação/Copa do Nordeste
Em uma partida onde a dificuldade de criação foi elemento bastante presente, Moto Club e CSA abriram sua eliminatória na Pré-Copa do Nordeste com um "insosso" empate sem gols na cidade de São Luis. Esse resultado deixa a eliminatória para ser definida no próximo dia 26 de janeiro no Rei Pelé, em Maceió, onde o vencedor conseguirá uma vaga na fase de grupos do Nordestão.POUCAS EMOÇÕES
A partida tinha caminhos bastante definidos onde o Moto preferia posicionar suas linhas de maneira mais conservadora, sem dar tantos espaços ao time alagoano que era o real responsável por exercer seu domínio técnico na partida.
E, se a postura da equipe maranhense atingia seu objetivo de parear o compromisso no aspecto da disputa, por outro lado o CSA não tinha a capacidade de envolver a marcação e formular as chances de gol necessárias para pular à frente do marcador.
A melhor oportunidade veio em bola que sobrou nos pés de Pedro Lucas na entrada da área onde o centroavante acabou isolando seu chute.
CENÁRIO REPETIDO
Da mesma forma que o confronto se desenrolou na etapa inicial, a tônica do compromisso era a posse de bola dos alagoanos tentando fazer a criação e o rubro-negro de São Luis tentando, ao máximo, congestionar os setores que poderiam ser usados pelo adversário para criar problemas contra a meta defendida por Joanderson.
Com isso, foi novamente o Azulão (de novo em um raro momento de inspiração) que conseguiu ser insinuante no lance onde Victor Paraíba tentou duas finalizações de frente para o gol do Moto Club, parando em Jeff Silva e em uma importante intervenção do goleiro maranhense.FICHA TÉCNICAMOTO CLUB 0 x 0 CSA - PRÉ-COPA DO NORDESTE
Estádio: Nhozinho Santos, em São Luis (MA)Data: 5 de janeiro de 2021, às 21h30Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)Assistentes: Bruno César Chaves Vieira (PE) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)Gramado: RegularCartões amarelos: Felipe Leal, Rendell, Andrezinho (MOT) / Tito (CSA)Cartões vermelhos: -
MOTO CLUB (Técnico: Marcinho Guerreiro)
Joanderson; Guilherme, Wanderson, Alisson e Jeff Silva; Abu, Rendeli e Cleitinho; Edrean, Andrezinho (Kauê, aos 44'/2°T) e Felipe Ferreira.
CSA (Técnico: Mozart)​Thiago Rodrigues; Danilo, Lucas Dias, Leandro Souza e Igor Fernandes; Marquinhos (João Victor, aos 11'/2°T), Wallace (Almir Luan, aos 43'/2°T) e Victor Paraíba (Bruno Rafael, aos 43'/2°T); Bustamante, Pedro Lucas e Rone (Danilo, aos 44'/2°T).

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