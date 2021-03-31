Motivado por goleada, Jhonata Robert mira sequência positiva com o Famalicão

Presente em 18 das 24 rodadas do Campeonato Português, Jhonata Robert volta a campo neste domingo (4). O atacante é uma das apostas do Famalicão para o duelo com o Paços de Ferreira, que marca o retorno da equipe após a pausa para a Data Fifa.
Veja a tabela da Champions LeagueNo último compromisso antes do período sem jogos, os famalicenses golearam o Marítimo por 4 a 0. Agora, o objetivo é engatar uma sequência positiva, como destaca Jhonata Robert.
- A nossa equipe vinha evoluindo nas últimas rodadas, e conseguiu um grande resultado antes da Data Fifa. Voltamos motivados em manter esse nível de atuação para alcançar uma sequência positiva. Por isso, é fundamental conquistar um bom resultado no domingo - avaliou o brasileiro, de 21 anos, revelado pelo Grêmio e emprestado ao time português nesta temporada.
O Famalicão é o 14º colocado da liga nacional, com 23 pontos somados. A dez rodadas do fim, Jhonata Robert projeta a reta final do Campeonato Português.
- Estamos chegando na parte final do campeonato e cada ponto conta muito. Nosso primeiro objetivo é se afastar da zona de rebaixamento, eliminar as chances de queda, e então ir em busca de um lugar na primeira página da classificação - concluiu o atacante, que tem quatro gols anotados em Portugal.