Motivado por boa campanha na última edição, Arilson vê Criciúma focado para ‘decisão’ com o Goiás

Em busca da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o Criciúma enfrenta o Goiás nesta quinta. A partida eliminatória está marcada para às 21h30, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Titular no empate em 0 a 0 com o Nova Iguaçu, pela primeira etapa do torneio, Arilson projeta o duelo com o Esmeraldino. O volante do Tigre garante uma equipe focada em avançar na competição nacional.- Vamos ter mais uma decisão pela frente, agora contra um adversário de Série A. A expetativa é de um jogo difícil, pegado, que vai nos exigir bastante. Sabemos da importância da Copa do Brasil para o clube, e vejo o nosso time muito focado em busca dessa classificação - avaliou o meio-campista, de 28 anos.
Arilson também recorda a boa campanha do Criciúma na última Copa do Brasil, quando a equipe chegou nas oitavas de final. O Tigre passou por Marília, Ponte Preta e América-MG, até ser eliminado pelo Fluminense - adversário que venceu por 2 a 1 no Heriberto Hülse, antes de sofrer 3 a 0 na partida de volta.
- Conseguimos superar adversários difíceis, como o América-MG, que se classificaria para a Libertadores. Também vencemos o Fluminense em casa. Foi uma experiência incrível, que trouxe boa bagagem para o nosso grupo. Com certeza é algo que serve de motivação para esse ano - finalizou.
Contratado na última temporada, Arilson acumula feitos importantes pelo Criciúma. Além de chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil, o volante ajudou o Tigre a conquistar o acesso para a Série B deste ano.