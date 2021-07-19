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futebol

Motivado no Vizela, Charles espera temporada perfeita no clube

Goleiro brasileiro está em Portugal há alguns anos
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Publicado em 19 de Julho de 2021 às 12:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2021 às 12:50
Crédito: Charles se transferiu para o Vizela nesta janela (Divulgação/Vizela
Agora vestindo a camisa do Vizela, o goleiro Charles, com passagem pelo Marítimo, falou sobre a expectativa para defender o clube, que foi promovido para a primeira divisão na última temporada. Segundo o arqueiro, que também vestiu a camisa da seleção brasileira de base, a meta é fazer um grande ano com todos no elenco.- Nosso elenco tem trabalhado muito para que essa temporada seja de conquistas para todos, assim como foi a última. Estamos muito motivados para essa época e esperamos que ela seja muito especial para o clube e seu torcedor - disse.
> Veja a tabela da Primeira Liga
Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é conquistar seu espaço no clube.
- Estou trabalhando para ajudar sempre e para conquistar meu espaço no clube. Tenho me dedicado muito no dia a dia e estou muito feliz com esse novo momento.

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