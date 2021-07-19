Motivado no Vizela, Charles espera temporada perfeita no clube

Agora vestindo a camisa do Vizela, o goleiro Charles, com passagem pelo Marítimo, falou sobre a expectativa para defender o clube, que foi promovido para a primeira divisão na última temporada. Segundo o arqueiro, que também vestiu a camisa da seleção brasileira de base, a meta é fazer um grande ano com todos no elenco.- Nosso elenco tem trabalhado muito para que essa temporada seja de conquistas para todos, assim como foi a última. Estamos muito motivados para essa época e esperamos que ela seja muito especial para o clube e seu torcedor - disse.