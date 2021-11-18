Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Motivado no Tondela, Bebeto quer ótima sequência com a equipe

Lateral brasileiro é destaque na equipe
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 13:41

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 13:41

Um dos principais destaques do Tondela, o lateral-direito Bebeto espera intensidade máxima da equipe para esta sequência da época. Segundo o jogador, com passagens pelo Marítimo, Bahia e Caxias, a meta é crescer na época.- O plantel tem trabalhado muito para crescer de produção e para melhorar os números na temporada. Vamos lutar muito para que tudo saia como estamos planejando. Estamos focados nisso - disse o jogador.
> Veja a tabela da Primeira Liga
Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é fazer um grande ano no clube.
- Estou trabalhando para continuar melhorando meus números no clube e para crescer com toda a equipe. Vou manter essa intensidade até o fim.
Crédito: BebetobuscasequênciapositivacomoTondela(Foto:Divulgação/Tondela

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados