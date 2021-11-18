Motivado no Tondela, Bebeto quer ótima sequência com a equipe

Um dos principais destaques do Tondela, o lateral-direito Bebeto espera intensidade máxima da equipe para esta sequência da época. Segundo o jogador, com passagens pelo Marítimo, Bahia e Caxias, a meta é crescer na época.- O plantel tem trabalhado muito para crescer de produção e para melhorar os números na temporada. Vamos lutar muito para que tudo saia como estamos planejando. Estamos focados nisso - disse o jogador.
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Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é fazer um grande ano no clube.
- Estou trabalhando para continuar melhorando meus números no clube e para crescer com toda a equipe. Vou manter essa intensidade até o fim.