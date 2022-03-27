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futebol

'Mostrei que ainda posso jogar', diz Eriksen após retorno à seleção da Dinamarca com gol

Jogador do Brentford voltou a atuar pela seleção de seu país nove meses após sofrer uma parada cardíaca em campo e balançou as redes na derrota por 4 a 2 para a Holanda...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 10:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 10:56
De volta à seleção da Dinamarca nove meses depois de sofrer uma parada cardíaca em campo, durante jogo da Eurocopa, o meio-campista Christian Eriksen celebrou o seu retorno à equipe nacional de seu país. Autor de um gol na derrota para a Holanda por 4 a 2, no último sábado, o jogador do Brentford afirmou que ainda é capaz de atuar em alto nível.- Eu fiquei satisfeito porque mostrei que ainda posso jogar. Parece que eu nunca estive longe do time - disse Eriksen, que foi eleito o melhor em campo após a partida.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022
O camisa 10, que é um dos principais nomes da Dinamarca, disse também que foi emocionante voltar a jogar pela seleção.
- Foi um pouco emocionante voltar à seleção. Mas eu dificilmente fiquei fora de qualquer jogo nos últimos 10 anos. É como se eu fosse parte da família - declarou o atleta. + Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa na temporada 2021/22
Nas redes sociais, Eriksen também compartilhou sua felicidade, dizendo o quanto esperou por este momento.
- Não posso dizer o quanto eu senti falta desse sentimento - escreveu.
Crédito: Eriksenvoltouajogarfutebolem2022depoisdeficarlongedosgramados(Foto:MAURICEVANSTEEN/ANP/AFP

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