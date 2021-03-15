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Morumbi volta a ser ponto de vacinação contra a Covid-19

Idosos com mais de 75 anos podem receber no estádio do São Paulo a primeira ou a segunda dose da vacina. O drive-thru funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
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Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 17:32
Crédito: Lara Mota/saopaulofc.net
O Estádio do Morumbi, casa do São Paulo, reabriu o posto de vacinação drive-thru contra Covid-19. Idosos com mais de 75 anos podem receber a primeira ou a segunda dose da vacina no local. O atendimento, que estava suspenso, foi retomado no Portão 15, que fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1920.
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O drive-thru do Morumbi funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A estimativa é de que sejam vacinadas, nesta nova faixa etária, 115 mil pessoas em toda a capital.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! O Morumbi passou a ser ponto de vacinação no começo deste mês. Na ocasião, o Governador do Estado de São Paulo, João Doria, esteve presente na inauguração. Também marcaram presença o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula, e o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Sidney Klajner.
A Secretaria recomenda que os idosos preencham o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento. Além dos drive-thrus, quem tem mais de 75 anos pode procurar uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de São Paulo.

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