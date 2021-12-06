Morumbi vai lotar! São Paulo divulga mais de 31 mil ingressos vendidos contra o Juventude

O São Paulo divulgou que vendeu mais de 31 mil ingressos antecipadamente para a partida desta segunda-feira (06), ás 19h, contra o Juventude, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ingresso com preços mais em conta continuam sendo vendidos. O setor popular segue a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral, com meia-entrada a R$ 10. Depois desse setor, vem os reajustes. A Arquibancada Leste Azul passou de R$ 70 para R$ 30. Até mesmo o Camarote dos Ídolos, que tinha entrada de R$ 400, o setor mais caro do estádio, está sendo vendido por R$ 230. De acordo com o site da Total Acesso, apenas a Cadeira Especial Azul Leste e a Cadeira Térrea Leste foram esgotadas. Restam entradas para todos os outros setores. As vendas de ingressos para o público em geral já tiveram início 100% online, através do site da Total Acesso. Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Confira os preços dos ingressos de todos os setores para o público em geral:
Arquibancada norte amarela (Setor Popular) - R$ 20 Arquibancada leste azul - R$ 30Arquibancada sul laranja - R$ 20Arquibancada oeste vermelha - R$ 30Arquibancada oeste visitante - R$ 30Cadeira cativa leste - R$ 30Cadeira cativa oeste - R$ 30Cadeira superior norte amarela - R$ 50Cadeira superior sul laranja - R$ 50Cadeira superior sul laranja premium - R$ 50Cadeira especial leste azul - R$ 100Cadeira especial oeste vermelha - R$ 100Cadeira térrea P 02 – 04 - R$ 50Cadeira térrea P 18 - R$ 50Cadeira térra PCD - P17 -B - R$ 10 (só venda de meia-entrada)Camarote sócio - 16-A - R$ 15 (só venda de meia-entrada)Camarotes corporativos/contratos - R$ 30Camarote dos Ídolos (portão 5-A) - R$ 230