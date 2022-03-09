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Morumbi vai lotar! São Paulo divulga mais de 26 mil ingressos vendidos contra o Palmeiras

Entradas continuam a serem vendidas no site da Total Acesso para o Choque-Rei, que será disputado nesta quinta, às 20h30. Restam apenas alguns setores disponíveis
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LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 11:07

Publicado em 09 de Março de 2022 às 11:07

O São Paulo divulgou que vendeu mais de 26 mil ingressos antecipadamente para o clássico desta quinta-feira (10), diante do Palmeiras, às 20h30, no Morumbi, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Paulista. Restam apenas alguns setores disponíveis para a compra no site da Total Acesso. Seguem a venda os ingressos para a Cadeira Superior Norte (R$ 100 inteira / R$ 50 meia), a Cadeira Especial Oeste (R$ 200 inteira / R$ 100 meia), e o Camarote dos Ídolos, que custa R$ 300, sem meia-entrada.
PROCEDIMENTOS PARA CHECK-IN ONLINEOs torcedores que adquirirem ingressos se comprometem a enviar as seguintes informações e documentos através do e-mail [email protected]
- Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;
- Dados de contato (e-mail e/ou telefone);
- Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;
- Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.
- Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)
- Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).
No título (“assunto”) do e-mail, identificar o jogo para o qual está sendo realizado o check in (exemplo: SPFC x PALMEIRAS).

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