Morumbi Tour está de volta a partir desta sexta depois de 200 dias

Uns dos exemplos é a redução dos grupos para apenas dez pessoas, em duas visitas simultâneas em caminhos opostos, e aferição de temperatura antes do início do tour no estádio. Os visitantes precisarão usar máscara durante todo o percurso, que contará com diversos displays com álcool em gel para higienização das mãos. Os guias também estarão com suas camadas de proteção (máscara e face shield). Ao contrário desse “novo normal”, o roteiro do tour permanece o mesmo, ou seja, os visitantes poderão conhecer os bastidores do Morumbi, ver de perto os principais troféus da história do clube, entrar em locais destinados apenas aos jogadores (como vestiários e túnel de acesso ao gramado) e terão a oportunidade de tirar fotos ao lado do escudo na beira do gramado.