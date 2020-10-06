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Morumbi Tour está de volta a partir desta sexta depois de 200 dias

Visita ao estádio do São Paulo passou por algumas mudanças para seguir os protocolos de segurança devido à Covid-19, mas roteiro permanece o mesmo de antes da pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 14:40

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 14:40

Crédito: Igor Amorim / saopaulofc.net
O Morumbi Tour voltará a funcionar nesta sexta-feira (9) após mais de 200 dias de paralisação. A agência Passaporte FC, responsável pela ação, adotou uma série de medidas de segurança para garantir a preservação dos visitantes em meio à pandemia do coronavírus.
Uns dos exemplos é a redução dos grupos para apenas dez pessoas, em duas visitas simultâneas em caminhos opostos, e aferição de temperatura antes do início do tour no estádio. Os visitantes precisarão usar máscara durante todo o percurso, que contará com diversos displays com álcool em gel para higienização das mãos. Os guias também estarão com suas camadas de proteção (máscara e face shield). Ao contrário desse “novo normal”, o roteiro do tour permanece o mesmo, ou seja, os visitantes poderão conhecer os bastidores do Morumbi, ver de perto os principais troféus da história do clube, entrar em locais destinados apenas aos jogadores (como vestiários e túnel de acesso ao gramado) e terão a oportunidade de tirar fotos ao lado do escudo na beira do gramado.
ServiçoMorumbi TourData: a partir de 9 de outubro de 2020 (sexta-feira)Ingresso: https://passaportefc.com/produtos/morumbi-tour/Contatos: (11) 3739-5222, Whatsapp (11) 97242-3793 ou e-mail atendimento04@passaportefc

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