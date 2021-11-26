Morumbi terá 'jornada dupla' do São Paulo neste final de semana

O Morumbi terá um fim de semana repleto de jogos do São Paulo. No sábado, o time profissional tem um jogo importante para se afastar da zona de rebaixamento, quando enfrentará o Sport, às 21h30, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da Total Acesso. Buscando um bom público novamente, a diretoria do Tricolor continuou a promoção nos preços das entradas, assim como na partida diante do Athletico-PR. De acordo com o site de vendas, a arquibancada Sul Laranja está esgotada.

A outra partida que acontece no Morumbi neste fim de semana é a grande decisão do Campeonato Brasileiro sub-20, entre São Paulo e Internacional. A partida de ida terminou com vitória do Colorado por 2 a 0.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!A torcida tricolor terá entrada gratuita na final. A partir das 9h, os portões 2, 4, 5, 6 e 17B (entrada com acessibilidade) estarão abertos para a chegada do público. São 10 mil ingressos para a torcida do São Paulo. O Inter terá direito a 3 mil lugares e a entrada é pelo portão 15A. Já os conselheiros e diretores poderão entrar pelo portão 14.

OS JOGOS NO MORUMBI NESSE FINAL DE SEMANA 27/11 - SÃO PAULO X SPORT - 36ª RODADA BRASILEIRÃO - 21H3028/11 - SÃO PAULO X INTERNACIONAL - FINAL BRASILEIRO SUB-20 - 11H