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Morumbi será posto de vacinação da Covid-19 a partir desta terça-feira

A vacinação para idosos entre 80 e 84 anos começa nesta terça, das 8h às 17h, com acesso pelos portões 15B e 15C, pela Avenida Giovanni Gronchi...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 11:00
Crédito: Divulgação/SPFC
O Estádio do Morumbi será um posto de vacinação contra a Covid-19 a partir desta terça-feira (02). O estádio são-paulino foi colocado à disposição do Governo do Estado de São Paulo, que aproveitará a infraestrutura do clube. 
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A vacinação, que está na fase dos idosos entre 80 e 84 anos, começa nesta terça, das 8h às 17h, com acesso pelos portões 15B e 15C do estádio, localizados na Avenida Giovanni Gronchi. Os idosos não precisam sair do carro para receber a dose da vacina. 
TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui O horário estará em vigor até sexta-feira. No sábado, o São Paulo enfrenta o Santos, pelo Campeonato Paulista, portanto a vacinação não irá acontecer. Esse esquema irá acontecer em todos os dias com jogos do Tricolor no estádio. Neste fim de semana, a vacinação retorna no domingo, logo após o San-São. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo recomenda que os idosos busquem a vacina de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos da capital e preenchendo o pré-cadastro no site Vacina Já, a fim de agilizar em até 90% o tempo de atendimento para imunização.
O presidente do São Paulo, Julio Casares, comentou sobre a vacina no Morumbi e deu mais informações sobre o posto de vacinação na casa são-paulina.

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