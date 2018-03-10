Mortes ligam o alerta no futebol: exames básicos não detectam tudo

O adeus precoce do zagueiro italiano Davide Astori, de apenas 31 anos, chocou o mundo. A morte, ocorrida na concentração da Fiorentina, levantou uma ampla discussão: por que jogadores, símbolos de força e saúde, morrem subitamente, mesmo com os avanços da medicina esportiva?

E ontem, mais uma tragédia: o meia Thomas Rodriguez, de 18 anos, foi encontrado sem vida na cama durante a concentração do Tours FC, time da segunda divisão da França.

Davide Astori, capitão da Fiorentina, foi encontrado morto em um quarto de hotel Crédito: Instagram/Fiorentina

A morte súbita é inexplicada e ocorre entre uma hora a até 24 horas após qualquer sintoma. Há casos, ainda, de não haver qualquer doença diagnosticada. De acordo com o cardiologista Antônio Carlos Avanza Júnior, que é presidente do Grupo de Estudos em Cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, geralmente a morte dos jogadores está ligada a uma série de fatores. Inclusive, a prática do esporte em alto rendimento, por si só, já é um risco.

O esforço físico excessivo já é um fator de risco, os extremos são perigosos. Além disso, os exames dos clubes não detectam todas as doenças, então essas anomalias podem ficar escondidas por anos. O uso de anabolizantes, mais comum do que se imagina no esporte, também provoca mortes. Os atletas têm várias manobras para permanecer no topo e conseguem esconder isso.

Avanza explica que exame clínico, história clínica e eletrocardiograma são os exames exigidos pela CBF, Fifa e diretrizes brasileiras de cardiologia do esporte. No entanto, muitos clubes esbarram na questão financeira e não cumprem a exigência.

Os exames devem ser avaliados por um médico especializado no esporte, já que os resultados de um jogador de futebol são diferentes de uma pessoa comum. Se o clube tem condição financeira, outros exames são de extrema importância, como o teste de esforço e ecocardiograma. No entanto, muitos não fazem os exames essenciais, que é o mínimo para um atleta de alto rendimento, porque não têm dinheiro e a vigilância das federações não é tão grande.

Mesmo com todos os exames em dia, um médico não consegue prevenir 100% uma morte súbita. Isso porque o atleta pode ter uma doença sem manifestação externa e dificilmente detectada com exames de rotina. Tem a parte genética. Os exames podem estar normais, mas o jogador pode ter um gene e morrer apenas por isso. Temos um grupo de estudos e vamos avaliar a parte genética, o genótipo, nesses casos de morte súbita. O eletro é normal, eco é normal, mas ele tem um gene para alguma doença.

EXERCÍCIO MODERADO É O IDEAL

Antônio Carlos Avanza Júnior, cardiologista do esporte Crédito: Acervo pessoal

O exercício de alta intensidade é um perigo para o coração. Ironicamente, quanto mais atividade física o atleta faz, mais riscos ele corre. Ou seja, as pessoas que se exercitam de forma moderada têm menos chances de morte súbita. O cardiologista do esporte Carlos Avanza Júnior alerta.

O alto rendimento é mais perigoso do que a atividade física moderada. Se o cara corre acima do limite do coração, por exemplo, ele cria gatilhos, mesmo com o coração normal, para ter uma arritmia. Além disso, a atividade física excessiva praticada durante muito tempo também pode levar a alterações e o jogador pode desenvolver patologias.

CLUBES CAPIXABAS ESTÃO PREVENIDOS

No centenário Vitória, no ato da contratação, os jogadores realizam uma bateria de exames preconizados pela Fifa, o Pre-competition Medical Assessment ou Avaliação Pré-Participação (PCMA), que são: eletrocardiograma de repouso; exame físico geral e cardiovascular; exames de sangue (colesterol total e frações, creatinina, glicose, hemograma completo, potássio, sódio e triglicerídios); além das históricos clínico e familiar.

O volante Ramon Victorio passou por exames no Vitória Crédito: Divulgação/Vitória F.C.

Durante a pré-temporada o preparador físico realiza uma série de testes, entre eles está o Yoyo Test, que observa a resistência física de cada jogador, além de testes de potência e força muscular. Neste Capixabão, o Vitória ainda conta com uma endocrinologista e uma nutricionista.

Há 35 anos no Rio Branco, o médico José Carlos Gomes também segue a avaliação pré-participação, que consiste nos exames físico, clínico, laboratorial e de urina, além do hemograma completo, raio-x do tórax e eletrocardiograma de repouso, tanto nas categorias de base quanto no profissional.

MÉDICOS RESPALDADOS

José Carlos Gomes, médico do Rio Branco Crédito: Acervo pessoal

"Se o eletrocardiograma do jogador de futebol der alguma alteração, por exemplo, tem que partir para um exame mais específico, sofisticado. E é aí que está o problema. Alguns exames são bastante caros e muitos clubes não têm condições de pagar. Mas pela legislação da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE), esses exames básicos, que não detectam tudo, são suficientes para liberar o atleta para o futebol. O coração do atleta é diferente de uma pessoa normal. A frequência cardíaca é bem menor, o coração está mais oxigenado. Então, consequentemente pode ter alguma alteração considerada normal, por ser um jogador".