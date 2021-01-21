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Morte de Emiliano Sala completa dois anos, e família cobra: 'Não sabemos como e o porquê morreu'

Argentino morreu em 2019, quando viajava da França para o País de Gales. Sala havia acertado a transferência para o Cardiff City, mas avião caiu no Canal da Mancha...

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 17:13

LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 17:13
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
A morte do ex-atacante Emiliano Sala, que viajava de Nantes, na França, para atuar pelo Cardiff City, do País de Gales, completa dois anos nesta quinta-feira. O argentino havia acertado sua transferência para a equipe britânica, mas o avião em que estava caiu no Canal da Mancha. Até hoje a família de Sala não tem respostas sobre o caso.
+ Veja a tabela da Ligue 1- É uma tragédia dois anos terem se passado desde a morte de Emiliano e ainda não sabermos exatamente como e o porquê ele morreu. Uma investigação é a única maneira de se estabelecer toda a verdade - disse o advogado da família, David Machover, que completou:
- Tenho muito esperança de que o tribunal defina uma data para o inquérito começar imediatamente após o julgamento de David Henderson (piloto), para que a família não tenha de suportar outro aniversário de luto sem respostas.
- Já faz dois anos. Para sempre em nossos corações, Emiliano - disse o clube.

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