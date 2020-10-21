Mortal! Juventude, nos contra-ataques, goleia Avaí e encosta de vez no G4

Mesmo jogando em casa, o Juventude soube usar a velocidade e ótimo momento técnico de Breno Lopes para construir a ótima vitória por 3 a 0 sobre o Avaí atuando no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Marcador esse que, além de botar o Papo com os mesmos 27 pontos da quarta colocada Ponte Preta (porém com uma vitória a menos), deixou o time de Geninho parado nos 23 pontos e, nesse momento, em oitavo lugar.
VOLUME RECOMPENSADO
Apesar da primeira finalização mais aguda ter vindo do lado catarinense com Pedro Castro, quem assustou por mais vezes a meta defendida por Gledson foi o Papo. E, aos 34 minutos, a velocidade do time caxiense falou mais alto quando Breno saiu em disparada para o ataque e, recebendo o passe de Buchecha, bateu forte, cruzado, superando o arqueiro Azzurra.
A EFICIÊNCIA É QUE MANDA!
Antes dos 10 minutos do segundo tempo, o Avaí teve excelente chance de igualar as coisas com Getúlio, mas o arqueiro Marcelo Carné salvou o Ju. Por sua vez, quando o time da casa emendou outra saída rápida em corte da zaga, foi a vez de Renato Cajá colocar Breno Lopes pra correr e o camisa 11 tocou rasteiro pra vencer Glédson. O segundo dele, o segundo do Juventude.
Aos 15, a receita foi executada novamente quase que com exatidão, mas tendo Breno Lopes assumido o papel de "garçom" onde, na passagem de Dalberto, ele tocou para o companheiro deixar o marcador ainda mais folgado para o Alviverde.