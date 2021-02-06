Morro García, do Godoy Cruz, é encontrado morto em casa

Na manhã deste sábado, 06, o atacante uruguaio Santiago Damián García Correa, o Morro Garcia, de 30 anos, foi encontrado morto, em Mendoza, na Argentina. Segundo o jornal TyC Sports, já existe a confirmação de que foi um suicídio. Ele passava por tratamento psiquiátricos por um quadro de depressão, de acordo com as autoridades locais.+ Veja a tabela do BrasileirãoComo testou positivo para Covid-19 no dia 22 de janeiro, estava isolado até dos familiares. Morro García era jogador do Godoy Cruz da Argentina desde 2016. No Campeonato Argentino, ele soma 51 gols em 119 partidas, que é a segunda melhor marca na história do time.CARREIRAMorro García jogou no Nacional, do Uruguai, de 2008 até 2011. Em seguida, se juntou ao Athletico-PR e jogou em 2011 e em 2012 pelo clube paranaense. Em seguida, se transferiu se transferiu para Turquia, onde vestiu a camisa do Kasimpaşa de 2012 a 2013. O atacante chegou ao Godoy Cruz em 2016 e, com a rápida quantidade de gols marcados, conquistou os torcedores.