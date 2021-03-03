Morre técnico Ruy Scarpino vítima de complicações da Covid-19

Crédito: Twitter/Rio Branco

Por volta das 3h desta quarta-feira, morreu o técnico e ex-jogador Ruy Scarpino, de 59 anos, vítima de complicações da Covid-19. Scarpino esteve à frente do Amazonas FC durante o Campeonato Amazonense de 2020, quanfo foi desligado após contrair o vírus.+ Flamengo vence pelo Carioca Feminino e mantém 100% de aproveitamentoO treinador estava entubado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Samel, em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus. Na terça-feira passada (23), Scarpino sentiu-se mal antes da partida contra o Peñarol. Ele teve um mal súbito, desmaiou e não comandou a equipe nessa ocasião.

No dia seguinte (24), Scarpino precisou ser internado, uma vez que apresentava dificuldades para respirar. No domingo (28), foi transferido para a UTI, onde apresentava um quadro estável.

Ruy Scarpino estava desligado do comando técnico da equipe aurinegra, mas ainda possuía um vínculo contratual com o Amazonas FC, que prestou toda assistência possível. O Amazonas FC destacou que seguiu todos os protocolos de saúde indicados pelas autoridades. O clube ainda revelou que, nas testagens realizadas internamente, foi detectado anticorpos no profissional, que negativou em todos os exames.

Não há registro e não houve contagio de contaminação em colaboradores ou atletas. Até a publicação desta matéria, ainda não havia informções sobre o velório. Como a morte foi em decorrência da Covid-19, o protocolo é para que não haja cerimônia.

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Ruy Scarpino nasceu em 17 de fevereiro de 1962. Ele começou a carreira aos 17 anos e foi goleiro de várias equipes como, Vitória, Rio Branco, Grêmio Maringá, Mirassol, Ferroviária, Portuguesa, XV de Jaú e Moto Club. Foi neste último, que ele iniciou a carreira como técnico. CONFIRA AS DECLARAÇÕES DE ALGUNS TIMES QUE LAMENTARAM A MORTE

Moto Club, do MaranhãoI"nfelizmente perdemos Ruy Scarpino para COVID-19. Figura vitoriosa na história rescente do Moto Club, campeão tanto como jogador quanto como treinador além de conseguir um acesso pelo Moto Club à Série C.

O técnico Ruy estava internado há uma semana em um hospital particular de Manaus, e infelizmente faleceu na manhã desta quarta-feira (03), aos 59 anos.

O Moto Club lamenta profundamente e presta condolências à família e amigos de Ruy."

Rio Branco"LUTO - É com imensa tristeza que lamentamos a morte de Ruy Sacarpino, ex-treinador do Rio Branco. Ruy estava internado em Manaus por conta de complicações devido a Covid-19.

Ruy comandou o Rio Branco em 2020, sendo um dos grandes responsáveis pela campanha do time na temporada. Em sua passagem, sempre demonstrou grande profissionalismo, amor ao trabalho e ao clube e vontade de vencer, fatores marcantes em sua vitoriosa carreira como treinador.

A diretoria do Rio Branco se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor."