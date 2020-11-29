AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Morre Papa Diop, autor do primeiro gol da Copa do Mundo de 2002

Aposentado desde 2013, senegalês sofria de doença degenerativa que enfraquecia músculos e diminuía a sensibilidade de membros superiores e inferiores...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 16:13
Crédito: Divulgação / Fulham
Morreu neste domingo, aos 42 anos, o senegalês Papa Bouba Diop. Autor do primeiro gol da Copa do Mundo de 2002 na vitória de Senegal sobre a França por 1 a 0, o ex-meio-campista sofria da Doença de Charcot, uma síndrome degenerativa nervosa que enfraquece músculos e diminui a sensibilidade nos membros superiores e inferiores.Diop, que teve a morte divulgada inicialmente pela imprensa senegalesa, foi revelado na Suíça, onde atuou por Vevey United, Xamax e Grasshoppers. O jogador atuou também no Lens, da França, e no AEK, da Grécia. Sua grande passagem, porém, foi na Inglaterra. O africano passou por Fulham, Portsmouth, West Ham e Birmingham, onde encerrou a carreira em 2013.
Através do Twitter, a Fifa lamentou a morte de Papa Diop e disse que o jogador será para sempre "um herói da Copa do Mundo".
- A Fifa está triste ao saber do falecimento da lenda do Senegal Papa Bouba Diop. Uma vez um herói da Copa do Mundo, sempre um herói da Copa do Mundo - disse a entidade máxima do futebol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os casos de racismo que mancharam a Copa: 'ele nunca desapareceu'
Imagem de destaque
'Não haverá mais eleições aqui': o discurso de Daniel Ortega que fecha caminho para oposição na Nicarágua
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Motociclistas não param de morrer no trânsito e nada muda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados