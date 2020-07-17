Morre José Paulo de Andrade, ícone do rádio e são-paulino fanático

O jornalista José Paulo de Andrade, da Rádio Bandeirantes, morreu nesta sexta-feira em São Paulo aos 78 anos. Ele lutava havia dois anos contra um efisema pulmonar e estava internado no Hospital Albert Einstein desde 7 de julho, após ser diagnosticado com a Covid-19.

José Paulo de Andrade foi um ícone da comunicação brasileira, especialmente no rádio, onde apresentou por décadas o programa "Pulo do Gato", que estreou em 1973. Em seus primeiros anos de Rádio Bandeirantes, também foi locutor esportivo, repórter de campo e comentarista. Nunca escondeu sua paixão pelo São Paulo.O clube, do qual ele foi sócio por mais de 50 anos e conselheiro por dois mandatos, além de ter liderado o departamento de comunicação nos anos 1990, manifestou o seu pesar nas redes sociais. O Grupo Bandeirantes também emitiu uma nota de pesar. Ele afastou-se da rádio apenas nos últimos dias para tratar da doença, o que causou estranheza nos ouvintes.