Morre influente empresário Mino Raiola, diz imprensa italiana

Mino Raiola, um dos empresários mais influentes do mundo do futebol, morreu aos 54 anos nesta quinta-feira, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O agente passou por uma cirurgia no último mês de janeiro, mas houve uma piora do quadro do italiano nas últimas semanas.O empresário era responsável por gerir as carreiras de Erling Haaland, que busca deixar o Dortmund nessa janela de transferências, Paul Pogba, que sairá do Manchester United em junho após o fim de seu contrato, Zlatan Ibrahimovic, entre outros grandes nomes.

Nascido na Itália, Mino Raiola cresceu na Holanda, onde trabalhou em um restaurante de sua família, antes de embarcar no futebol. Com 19 anos, o agente assumiu o cargo de dirigente do Haarlem, quando começou a impressionar com sua capacidade para negócios.

O empresário, que já se envolveu em diversas polêmicas com os clubes por onde passaram seus clientes, também é um dos mais ricos do meio. Com o dinheiro de comissão que recebeu após a venda de Pogba para o Manchester United, por exemplo, o italiano comprou a mansão de Al Capone, em Miami.