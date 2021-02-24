Morre Emídio, autor do primeiro gol na história do Orlando Scarpelli

Crédito: Emídio é o terceiro agachado da esquerda para a direita (Acervo/Memorial Alvinegro

Nome que está marcado na história do Figueirense, o ex-jogador do clube Emídio Silva faleceu nessa quarta-feira (24) no interior do estado de Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Blumenau. A causa da morte do ex-atleta do Alvinegro não foi revelada.>Vai começar! Veja a formatação da tabela do Campeonato CatarinenseTendo defendido do Furacão do Estreito na década de 1960, Emídio se colocou nas páginas mais gloriosas do clube por ser o autor do primeiro tento em uma partida realizada na casa do Figueira, o Estádio Orlando Scarpelli. A data não poderia ser mais especial: 12 de junho, dia do aniversário do clube.

Na oportunidade em questão, o Figueirense disputou uma partida amistosa enfrentando o extinto Atlético de Florianópolis, oficialmente chamado de Clube Atlético Catarinense, que existiu entre os anos de 1929 e 1966. Tendo conquistado, inclusive, um estadual no ano de 1934.

Em nota oficial, o Figueirense prestou suas condolências a família exaltando o feito de Emídio: