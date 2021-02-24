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Morre Emídio, autor do primeiro gol na história do Orlando Scarpelli

Causa da morte do ex-jogador que assinalou tento contra o Atlético de Florianópolis no dia do aniversário do clube em 1960 não foi revelada...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 11:40

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 11:40
Crédito: Emídio é o terceiro agachado da esquerda para a direita (Acervo/Memorial Alvinegro
Nome que está marcado na história do Figueirense, o ex-jogador do clube Emídio Silva faleceu nessa quarta-feira (24) no interior do estado de Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Blumenau. A causa da morte do ex-atleta do Alvinegro não foi revelada.>Vai começar! Veja a formatação da tabela do Campeonato CatarinenseTendo defendido do Furacão do Estreito na década de 1960, Emídio se colocou nas páginas mais gloriosas do clube por ser o autor do primeiro tento em uma partida realizada na casa do Figueira, o Estádio Orlando Scarpelli. A data não poderia ser mais especial: 12 de junho, dia do aniversário do clube.
Na oportunidade em questão, o Figueirense disputou uma partida amistosa enfrentando o extinto Atlético de Florianópolis, oficialmente chamado de Clube Atlético Catarinense, que existiu entre os anos de 1929 e 1966. Tendo conquistado, inclusive, um estadual no ano de 1934.
Em nota oficial, o Figueirense prestou suas condolências a família exaltando o feito de Emídio:
- O Figueirense lamenta o falecimento do Sr. Emídio Silva, ex-jogador do alvinegro e autor do primeiro gol de um atleta profissional no Estádio Orlando Scarpelli, anotado no dia do aniversário de 39 anos do clube, em 12 de junho de 1960, quando o Figueirense empatou por 1×1 com o Clube Atlético Catarinense, de Florianópolis. Fervoroso torcedor do Furacão, “Silva” como era conhecido, faleceu na madrugada desta quarta-feira (24), em Blumenau (SC). O Figueirense Futebol Clube se solidariza com os familiares e amigos, neste momento de dor e consternação.

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