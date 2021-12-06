Morre Antonia Monroe Mancini, mãe de técnico do Grêmio

O técnico Vagner Mancini sofreu uma perda pessoal nesta segunda-feira (6) com a informação da morte de Antonia Monroe Mancini, mãe do treinador, na cidade de Ribeirão Preto. O falecimento que ocorreu no interior do estado de São Paulo não teve sua causa divulgada. O Grêmio publicou uma nota oficial de pesar sobre o fato e informou que o velório e sepultamento de Antonia, que estava internada desde o último sábado (4), acontecerá na tarde desta segunda:
- Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica com imenso pesar o falecimento da senhora Antonia Monroe Mancini, mãe do técnico Vagner Mancini. O Grêmio se solidariza com amigos e familiares, desejando força para superar este momento de imensa dor.
Por conta do fato, o treinador não retornou com o restante da delegação gremista para a cidade de Porto Alegre após o empate de 1 a 1, no último domingo (5), frente ao Corinthians. Resultado esse que deixou a equipe com sério risco de ter o seu terceiro rebaixamento confirmado com as partidas que complementam a Rodada 37 do Brasileirão.