futebol

Morre Antonia Monroe Mancini, mãe de técnico do Grêmio

Falecimento na cidade de Ribeirão Preto da mãe de Vagner Mancini não teve sua causa divulgada...
Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 15:53

O técnico Vagner Mancini sofreu uma perda pessoal nesta segunda-feira (6) com a informação da morte de Antonia Monroe Mancini, mãe do treinador, na cidade de Ribeirão Preto. O falecimento que ocorreu no interior do estado de São Paulo não teve sua causa divulgada. > Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO Grêmio publicou uma nota oficial de pesar sobre o fato e informou que o velório e sepultamento de Antonia, que estava internada desde o último sábado (4), acontecerá na tarde desta segunda:
- Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica com imenso pesar o falecimento da senhora Antonia Monroe Mancini, mãe do técnico Vagner Mancini. O Grêmio se solidariza com amigos e familiares, desejando força para superar este momento de imensa dor.
Por conta do fato, o treinador não retornou com o restante da delegação gremista para a cidade de Porto Alegre após o empate de 1 a 1, no último domingo (5), frente ao Corinthians. Resultado esse que deixou a equipe com sério risco de ter o seu terceiro rebaixamento confirmado com as partidas que complementam a Rodada 37 do Brasileirão.
