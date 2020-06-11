Morelia deve contar com uma equipe na Segundona mexicana

Duas semanas depois de ver o seu tradicional clube, o Monarcas, ser negociado e passar para o estado de Sinaloa e ser renomeado para Mazatlán FC, a cidade de Morelia voltará a ter um clube profissional.
Segundo o jornal mexicano 'Recórd', o governo do estado de Michoaclán entrou em contato com o antigo CEO do Chivas Guadalajara, José Luís Higuera, que acabou de comprar uma franquia na Liga de Expansão (a nova Segunda Divisão) e tudo indica que o cartola levará a agremiação para Morelia.
Entenda o que rola no México
Esta é mais uma ação da intrincadíssima situação vivida pelo futebol mexicano.A federação definiu há dois anos, que a partir de 2020/2021 e durante cinco anos não acontecerá mais acessos e descensos. Aí, veio a pandemia da Covid-19, a interrupção dos jogos e a situação financeiras dos clubes da Segunda Divisão mexicana se tornou dramática: perda de patrocínios, cotas e com a impossibilidade de subir para a elite, queda certa de receita nas próximas temporadas.
Como os clubes mexicanos são franquias (estilo Estados Unidos), estas agremiações podem trocar de cidade com facilidade. E isso afetou diretamente o Monarcas Morelia: seu proprietário recebeu proposta para deixar o estado de Michoaclán e ir para Sinaloa, sem representante na elite e sem a possibilidade de ver o seu time Dorados subir de divisão. Ele aceitou a proposta e, assim, Sinaloa passou a ter uma equipe na Primeira Divisão, o Monarcas passou a se chamar Mazatlán FC); e outra na Liga de Expansão), o Dorados.
Essa situação econômica caótica levou várias franquias da Segundona correrem o risco de fechar as portas ou congelar sua participação durante algum tempo. Com isso, a federação mexicana criou esta Liga de Expansão, abrindo possibilidade de inclusão de novas equipes. Aproveitando a oportunidade Jose Luis Higuera comprou da Fundação San Román, o Alebrijes de Oaxaca. E nesta sexta-feira tudo indica que ele fará um pronunciamento informando que está levando a sua nova franquia para Morelia. Resta saber qual será o nome da equipe. Nuevo Monarcas?E MAIS:Real Madrid divulga novas imagens de obras no Santiago BernabéuCitado pela UEFA, Flamengo lidera interações entre clubes da AméricaCopa Sérvia: com 25 mil apoiando, Partizan vence e vai à finalConheça as maiores torcidas dos principais países do futebol europeuDIÁRIO L! DA COPA DE 70: O dia seguinte à vitória sobre a Romênia E MAIS: