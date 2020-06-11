Morelia deve contar com uma equipe na Segundona mexicana

Crédito: Após perder a sua franquia para o estado de Sinaloa, Morelia (ex-casa do Monarcas deve ter novo clube (divulgação)

Duas semanas depois de ver o seu tradicional clube, o Monarcas, ser negociado e passar para o estado de Sinaloa e ser renomeado para Mazatlán FC, a cidade de Morelia voltará a ter um clube profissional.

Segundo o jornal mexicano 'Recórd', o governo do estado de Michoaclán entrou em contato com o antigo CEO do Chivas Guadalajara, José Luís Higuera, que acabou de comprar uma franquia na Liga de Expansão (a nova Segunda Divisão) e tudo indica que o cartola levará a agremiação para Morelia.

Entenda o que rola no México

Esta é mais uma ação da intrincadíssima situação vivida pelo futebol mexicano.A federação definiu há dois anos, que a partir de 2020/2021 e durante cinco anos não acontecerá mais acessos e descensos. Aí, veio a pandemia da Covid-19, a interrupção dos jogos e a situação financeiras dos clubes da Segunda Divisão mexicana se tornou dramática: perda de patrocínios, cotas e com a impossibilidade de subir para a elite, queda certa de receita nas próximas temporadas.

Como os clubes mexicanos são franquias (estilo Estados Unidos), estas agremiações podem trocar de cidade com facilidade. E isso afetou diretamente o Monarcas Morelia: seu proprietário recebeu proposta para deixar o estado de Michoaclán e ir para Sinaloa, ‫ sem representante na elite e sem a possibilidade de ver o seu time Dorados subir de divisão. Ele aceitou a proposta e, assim, Sinaloa passou a ter uma equipe na Primeira Divisão, o Monarcas passou a se chamar Mazatlán FC); e outra na Liga de Expansão), o Dorados.