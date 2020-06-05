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futebol

Moreirense visita o Boavista busca manter a boa sequência no Português

Agremiação de Moreira de Cónegos somava  três empates e três vitórias até a parada da competição em março. Bom resultado fora de casa irá consolidá-lo no Top-10...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 20:53

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 20:53

Crédito: Reprodução
O Boavista recebe o Moreirense neste sábado, às 17h15, no Estádio do Bessa, no Porto, em partida isolada da rodada 25 do Campeonato Português, a que marca a volta do futebol no país após o fim do isolamento para evitar a proliferação da Covid 19 no país. O jogo reúne times do meio da tabela. Com 29 pontos, o Boavista esta em décimo-primeiro lugar. Já o Moreirense tem 30 pontos e ocupa a nona posição.
No Boavista, o treinador Daniel Ramos não poderá contar com o atacante sérvio Stojiljkovic, castigado com um jogo de suspensão. Já o time de Moreira de Cónegos, treinado por Ricardo Soares, entra com força máxima e espera manter a boa fase que atravessa até a parada do campeonato, em março três vitórias e três empates em seis rodadas).
A rodada portuguesa terminará neste domingo, com o jogo entre o Rio Ave e Paços de Ferreira, às 17h.E MAIS:Veja os brazucas que atuam na China e que podem pintar no futBRCOLUNA DE VÍDEO: 'Fred, uma baita contratação'DIÁRIO L! DA COPA DE 70: a dramática vitória sobre a InglaterraAs atrações esportivas que vão rolar na TV neste fim de semana E MAIS:

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