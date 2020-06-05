Moreirense visita o Boavista busca manter a boa sequência no Português

Crédito: Reprodução

O Boavista recebe o Moreirense neste sábado, às 17h15, no Estádio do Bessa, no Porto, em partida isolada da rodada 25 do Campeonato Português, a que marca a volta do futebol no país após o fim do isolamento para evitar a proliferação da Covid 19 no país. O jogo reúne times do meio da tabela. Com 29 pontos, o Boavista esta em décimo-primeiro lugar. Já o Moreirense tem 30 pontos e ocupa a nona posição.

No Boavista, o treinador Daniel Ramos não poderá contar com o atacante sérvio Stojiljkovic, castigado com um jogo de suspensão. Já o time de Moreira de Cónegos, treinado por Ricardo Soares, entra com força máxima e espera manter a boa fase que atravessa até a parada do campeonato, em março três vitórias e três empates em seis rodadas).