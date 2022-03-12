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Moreira fala sobre possível titularidade no São Paulo contra o Mirassol: 'Me preparei ainda melhor'

Com a suspensão de Rafinha, lateral formado na base deve ganhar nova oportunidade como titular. Moreira projetou a partida contra o Leão e falou sobre Rogério Ceni...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 12:00

Publicado em 12 de Março de 2022 às 12:00

O lateral-direito Moreira deve ser uma das novidades do São Paulo na partida contra o Mirassol, neste domingo (13), às 16h, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador falou sobre a nova oportunidade na equipe titular. TABELA> Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022
- Caso haja a oportunidade novamente de, ainda mais, sair como titular, com certeza vou ficar muito feliz e com certeza me preparei ainda melhor desde a estreia. Continuei trabalhando muito forte, vou me entregar em campo 100%, que é o que eu faço todas as vezes que entro em campo - disse Moreira, em entrevista à 'SPFCTV'.
O lateral, formado na base do clube, também elogiou o treinador Rogério Ceni e revelou a boa relação entre os dois. - O Rogério é uma pessoa que me acolheu muito bem, principalmente aqui. Minha comunicação com ele é muito boa e eu acredito que isso também tem me ajudado muito. Prepara todos para o jogo, porque realmente é dia após dia que você tem que ir conquistando seu espaço e, consequentemente, quando houver a oportunidade no jogo, todos estão preparados, porque todos treinaram juntos - finalizou.
Moreira fez sua estreia como profissional na partida contra o Água Santa, em Diadema, que terminou com vitória do São Paulo por 2 a 1. Ele foi titular e recebeu elogios do técnico Rogério Ceni.
Crédito: MoreiradevesertitulardoSãoPaulocontraoMIrassol(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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