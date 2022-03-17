Moreira é convocado para seleção sub-18 de Portugal e desfalcará o São Paulo

O São Paulo terá o desfalque do lateral-direito João Moreira para as próximas partidas do Campeonato Paulista. Isso porque o jogador, que tem nacionalidade portuguesa, foi convocado para a seleção de Portugal sub-18, que disputará o Torneio Internacional do Porto de 20 a 29 de março. Sendo assim, Moreira desfalcará o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista, que será disputada no meio da próxima semana, contra o São Bernardo, no Morumbi. A data e o horário ainda serão definidos pela FPF. Se o Tricolor passar de fase, ele também será desfalque.