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futebol

Moreira é convocado para seleção sub-18 de Portugal e desfalcará o São Paulo

Jogador irá disputar o Torneio Internacional do Porto de 20 a 29 de março...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 16:10

Publicado em 17 de Março de 2022 às 16:10

O São Paulo terá o desfalque do lateral-direito João Moreira para as próximas partidas do Campeonato Paulista. Isso porque o jogador, que tem nacionalidade portuguesa, foi convocado para a seleção de Portugal sub-18, que disputará o Torneio Internacional do Porto de 20 a 29 de março. Sendo assim, Moreira desfalcará o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista, que será disputada no meio da próxima semana, contra o São Bernardo, no Morumbi. A data e o horário ainda serão definidos pela FPF. Se o Tricolor passar de fase, ele também será desfalque.
Nesta temporada, o jovem de 17 anos ganhou espaço na lateral-direita e atuou nas partidas contra Água Santa e Mirassol, ambas como titular, recebendo elogios do técnico Rogério Ceni.Moreira chegou ao São Paulo em 2017. Com cidadania portuguesa, já atuou também com a camisa da Seleção do país europeu, em torneios Sub-20. Além dele, Nathan também pode ser uma opção para o treinador do São Paulo, já que Igor Vinícius está lesionado.
Crédito: MoreirafoiconvocadoparaseleçãodePortugaleserádesfalquedoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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