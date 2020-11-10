Morata revela surpresa com João Félix após dois treinos no Atlético

Crédito: João Félix é o protagonista do Atlético em sua segunda temporada (GABRIEL BOUYS / AFP

O atacante Álvaro Morata revelou que se surpreendeu com a qualidade do João Félix após os primeiros treinos do português no Atlético de Madrid. Em entrevista ao programa “El Partidazo”, o atacante da Juventus torce pelo sucesso do ex-companheiro e não coloca limite para o desenvolvimento do jovem.

- Esperava para ver seu rendimento, mas bastaram dois treinos para perceber que João Félix é muito bom. No ano passado, tive algumas conversas com ele e estou contente por ver que as coisas estão correndo bem para ele. Os limites só podem ser colocados por ele próprio.