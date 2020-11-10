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futebol

Morata revela surpresa com João Félix após dois treinos no Atlético

Atacante espanhol se surpreendeu com a qualidade do jovem português em sua chegada. Meia-atacante é o principal jogador do time de Diego Simeone nesta temporada...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 11:37

LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 11:37
Crédito: João Félix é o protagonista do Atlético em sua segunda temporada (GABRIEL BOUYS / AFP
O atacante Álvaro Morata revelou que se surpreendeu com a qualidade do João Félix após os primeiros treinos do português no Atlético de Madrid. Em entrevista ao programa “El Partidazo”, o atacante da Juventus torce pelo sucesso do ex-companheiro e não coloca limite para o desenvolvimento do jovem.
- Esperava para ver seu rendimento, mas bastaram dois treinos para perceber que João Félix é muito bom. No ano passado, tive algumas conversas com ele e estou contente por ver que as coisas estão correndo bem para ele. Os limites só podem ser colocados por ele próprio.
Em sua segunda temporada sob comando do técnico Diego Simeone, Félix assumiu o protagonismo de vez. Em apenas 10 jogos, entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, na atual campanha do clube, o português já marcou sete gols e deu três assistências e busca se inserir entre os melhores do mundo.

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