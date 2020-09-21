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futebol

Morata está próximo de acertar retorno para a Juventus

Atlético de Madrid deve ceder atacante espanhol por uma temporada, aumentando indícios da possível chegada de Luís Suárez para o comando de ataque colchonero...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 09:12

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 09:12
Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O Atlético de Madrid não deve contar com Álvaro Morata para o restante da temporada, segundo o “Deportes Cuatro”. As informações indicam que a equipe colchonera aceitou uma proposta da Juventus pelo atacante espanhol e o atleta pode viajar ainda nesta segunda-feira para a Itália com o objetivo de finalizar o acordo.A Velha Senhora deve fechar um acordo por um ano de empréstimo com o jogador que é desejo do técnico Andrea Pirlo. Apesar de estar próximo também do acerto com Edin Dzeko, o clube italiano entende que precisa ter dois centroavantes. A transferência é mais um indicativo de que a chegada de Luis Suárez pode estar próxima de acontecer.
O Atlético de Madrid já recusou uma oferta da Juventus e Diego SImeone sempre manifestou a vontade de contar com o espanhol no elenco. Ainda não se sabe se este empréstimo teria opção de compra ao final do acordo, mas Morata tem o desejo de voltar ao futebol italiano por questões esportivas e familiares.

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