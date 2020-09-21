Morata está próximo de acertar retorno para a Juventus

O Atlético de Madrid não deve contar com Álvaro Morata para o restante da temporada, segundo o “Deportes Cuatro”. As informações indicam que a equipe colchonera aceitou uma proposta da Juventus pelo atacante espanhol e o atleta pode viajar ainda nesta segunda-feira para a Itália com o objetivo de finalizar o acordo.A Velha Senhora deve fechar um acordo por um ano de empréstimo com o jogador que é desejo do técnico Andrea Pirlo. Apesar de estar próximo também do acerto com Edin Dzeko, o clube italiano entende que precisa ter dois centroavantes. A transferência é mais um indicativo de que a chegada de Luis Suárez pode estar próxima de acontecer.