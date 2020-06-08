Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Morata entra na mira da Inter de Milão para a próxima temporada

Jogador pertence ao Chelsea e está jogando por empréstimo no clube espanhol. Equipe italiana tenta a contratação do atacante após receber recusa de Cavani...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2020 às 20:59

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 20:59

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O atacante Álvaro Morata, do Atlético de Madrid, entrou na mira da Inter de Milão para a próxima temporada, de acordo com o jornal "Tuttosport". Com o interesse do clube espanhol em Edinson Cavani, que está de saída do PSG, os Colchoneros podem liberar o espanhol para os Nerazzurri.
Com dinheiro em caixa após a venda de Mauro Icardi, o clube italiano já teria iniciado as negociações com o Atléti para contratar Morata, segundo o jornal. Além da venda do atacante argentino, o clube de Milão ainda pode vender Lautaro Martínez, que é alvo do Barcelona.
Revelado pelo Real Madrid, Morata passou por Juventus e Chelsea antes de chegar ao clube do Wanda Metropolitano. Pelo Atlético, o atacante marcou 12 gols em 32 jogos. Seu contrato de empréstimo vai até o fim da temporada.E MAIS:Manhã do Mercado: Neymar quer sair da França, Cebolinha cobiçado, novidades sobre Marrony...E se os clubes europeus ganhassem características do futebol brasileiro?Recuperado, Wendel participa bem de treino do SportingFederação Italiana anuncia mudança nas datas da janela de transferênciasJornal afirma que Thiago Silva não ficará no PSG na próxima temporada E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados