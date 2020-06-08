Morata entra na mira da Inter de Milão para a próxima temporada

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O atacante Álvaro Morata, do Atlético de Madrid, entrou na mira da Inter de Milão para a próxima temporada, de acordo com o jornal "Tuttosport". Com o interesse do clube espanhol em Edinson Cavani, que está de saída do PSG, os Colchoneros podem liberar o espanhol para os Nerazzurri.

Com dinheiro em caixa após a venda de Mauro Icardi, o clube italiano já teria iniciado as negociações com o Atléti para contratar Morata, segundo o jornal. Além da venda do atacante argentino, o clube de Milão ainda pode vender Lautaro Martínez, que é alvo do Barcelona.