Morata entra na mira da Inter de Milão para a próxima temporada

O atacante Álvaro Morata, do Atlético de Madrid, entrou na mira da Inter de Milão para a próxima temporada, de acordo com o jornal "Tuttosport". Com o interesse do clube espanhol em Edinson Cavani, que está de saída do PSG, os Colchoneros podem liberar o espanhol para os Nerazzurri.
Com dinheiro em caixa após a venda de Mauro Icardi, o clube italiano já teria iniciado as negociações com o Atléti para contratar Morata, segundo o jornal. Além da venda do atacante argentino, o clube de Milão ainda pode vender Lautaro Martínez, que é alvo do Barcelona.
Revelado pelo Real Madrid, Morata passou por Juventus e Chelsea antes de chegar ao clube do Wanda Metropolitano. Pelo Atlético, o atacante marcou 12 gols em 32 jogos. Seu contrato de empréstimo vai até o fim da temporada.E MAIS:Manhã do Mercado: Neymar quer sair da França, Cebolinha cobiçado, novidades sobre Marrony...E se os clubes europeus ganhassem características do futebol brasileiro?Recuperado, Wendel participa bem de treino do SportingFederação Italiana anuncia mudança nas datas da janela de transferênciasJornal afirma que Thiago Silva não ficará no PSG na próxima temporada E MAIS: