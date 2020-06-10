Morata é o favorito para substituir Lautaro Martínez na Inter de Milão

Álvaro Morata é desejado por Antonio Conte. Conforme relatado pelo 'Tuttosport', caso Lautaro Martínez deixe o clube, a Inter de Milão considera o atacante o substituto ideal para o argentino.
Na Itália, as informações são de que Cavani está muito próximo de fechar com o Atlético de Madrid. Caso o uruguaio chegue, o tempo de Morata em campo seria reduzido.Antonio Conte já treinou Morata no Chelsea e gosta do jogador. Além disso, Marotta, CEO da Inter de Milão, foi quem contratou Morata para a Juventus há alguns anos.
Na atual temporada, Morata atuou em 32 partidas, marcou 12 gols e deu três assistências.E MAIS:Atlético de Madrid está disposto a ceder Wanda Metropolitano ao RealClássico entre Everton e Liverpool será jogado no Goodison ParkReal planeja jogos sem público mesmo que haja liberação do governoBayer Leverkusen confia na permaência de Kai HavertzZagueiro do Barça elogia pré-temporada e acredita em doblete E MAIS: