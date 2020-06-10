Morata é o favorito para substituir Lautaro Martínez na Inter de Milão

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Álvaro Morata é desejado por Antonio Conte. Conforme relatado pelo 'Tuttosport', caso Lautaro Martínez deixe o clube, a Inter de Milão considera o atacante o substituto ideal para o argentino.

Na Itália, as informações são de que Cavani está muito próximo de fechar com o Atlético de Madrid. Caso o uruguaio chegue, o tempo de Morata em campo seria reduzido.Antonio Conte já treinou Morata no Chelsea e gosta do jogador. Além disso, Marotta, CEO da Inter de Milão, foi quem contratou Morata para a Juventus há alguns anos.