Morata brilha e Juventus estreia na Liga dos Campeões com vitória

Pela primeira rodada da Liga dos Campeões, a Juventus estreou com vitória sobre o Dínamo de Kiev. Com dois gols de Morata, a Velha Senhora triunfou fora de casa por 2 a 0.GOLEADORSem Cristiano Ronaldo em campo, Morata teve que mostrar serviço. E conseguiu. Contratado em definitivo pela Juventus na última janela de transferências, o atacante espanhol marcou os dois gols da vitória.