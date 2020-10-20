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futebol

Morata brilha e Juventus estreia na Liga dos Campeões com vitória

Atacante marcou os dois gols e garantiu os três pontos para a
Velha Senhora. Dínamo de Kiev perdeu a invencibilidade de 10 jogos...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 15:45

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 15:45

Crédito: Sergei SUPINSKY / AFP
Pela primeira rodada da Liga dos Campeões, a Juventus estreou com vitória sobre o Dínamo de Kiev. Com dois gols de Morata, a Velha Senhora triunfou fora de casa por 2 a 0.GOLEADORSem Cristiano Ronaldo em campo, Morata teve que mostrar serviço. E conseguiu. Contratado em definitivo pela Juventus na última janela de transferências, o atacante espanhol marcou os dois gols da vitória.
DESFALQUES NÃO IMPORTAMAlém do português, Alex Sandro, De Ligt e McKennie não estavam aptos para jogar. Dybala começou no banco, mas entrou no decorrer do jogo. Apesar disso, quem entrou no lugar correspondeu.
REFORÇOS IMPORTANTESKulusevski e Chiesa fizeram uma grande partida. As duas jovens promessas, que chegaram na última janela de transferências, empolgaram e prometem dar bons frutos à Juve.

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