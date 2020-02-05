Moradores de São Mateus se dividem sobre possível contratação de Bruno

Aos 35 anos, Bruno tenta retomar a carreira como jogador e negocia com o São Mateus Crédito: Agência Estado

O anúncio de que o goleiro Bruno, condenado pelo homicídio de Eliza Samudio, mãe do seu filho, Bruninho, pode reforçar o São Mateus no Campeonato Capixaba está dividindo opiniões na cidade do Norte do Espírito Santo.

Nas ruas da cidade, algumas pessoas acreditam que o atleta não deve ser colocado na posição de ídolo e referência que o futebol pode proporcionar, procurando uma outra profissão para retomar sua vida. Enquanto outros defendem que o goleiro tem o direito de se ressocializar, voltando para o seu trabalho de origem.

O empresário José Marques é contra a possível chegada do goleiro em São Mateus, na visão dele pode ser uma alternativa ruim não só para o clube, mas também para a imagem do município capixaba.

Eu acho que seria uma contratação desnecessária. Tem muitos goleiros que são melhores que o Bruno até mesmo aqui na região. Além disso, tem toda essa questão polêmica. Eu acho negativo até para a imagem de São Mateus ter o Bruno aqui., afirmou.

Já o comerciante Aureliano dos Santos acredita que o goleiro pode voltar a exercer a profissão de atleta.

Eu acredito que ele não deve ser impedido de trabalhar, afinal ele tem uma família para cuidar e compromissos a cumprir. Se tiver autorização judicial pode voltar a desempenhar a sua função", disse o comerciante.

Bruno foi ídolo no Flamengo Crédito: Douglas Magno/AP

Em campo, o goleiro foi ídolo da torcida do Flamengo em 2009, ano em que conquistou o Campeonato Brasileiro. Como capitão, Bruno entrou para a história do time carioca ao levantar a taça da competição nacional, gesto que o torcedor aguardava há 17 anos.

Stive Bigossi é torcedor do São Mateus e também do Flamengo. Apesar de reconhecer as boas atuações de Bruno pelo time do RJ, ele também rejeita a chegada do goleiro.

Eu sou rubro-negro e fui muito feliz com ele no gol do Flamengo, mas eu não vejo a contratação como uma coisa interessante. Eu até entendo que as pessoas têm todo direito de se ressocializar. Mesmo em um time menor como é o São Mateus, ele se tornaria uma pessoa pública na cidade, e isso não seria bom pois os jogos são frequentados por mulheres e crianças, ele não pode ser um ídolo mais, afirmou o torcedor.

Na internet, leitores também manifestaram suas opiniões , com argumentos positivos e negativos sobre a possível contratação de Bruno.

NEGOCIAÇÃO

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (05), o dirigente da equipe do São Mateus Pedro Arthur Lemos confirmou que a negociação prossegue, mas frisou que ainda não há uma decisão em relação à vinda do ex-jogador do Flamengo.

"A verdade é que temos um processo complexo. O jogador nos foi oferecido, o atleta Bruno nos foi oferecido. O São Mateus hoje é um clube que tem uma gestão em conjunto, são 12 pessoas e não há um presidente que responde. É um processo complexo. Houve sim um oferecimento do atleta e isso está na nossa pauta", disse o gestor da equipe mostrando-se até certo ponto surpreso com a repercussão que a possibilidade do jogador aportar na cidade provocou.

"Na verdade a gente ficou até um pouco assustado na questão de que fizeram de um copo uma tempestade. Falaram até que o atleta já estava na cidade, muita notícia vazia sobre esse assunto", salientou.

Bruno treinou e atuou pelo Boa Esporte em 2017 Crédito: Divulgação/Boa Esporte

DIRIGENTE MINIMIZA PROTESTOS

Apesar das opiniões contrárias em relação à negociação do goleiro Bruno, Pedro Arthur Lemos minimizou os efeitos negativos que a contratação pode trazer.

"Sobre a questão dos protestos, é algo natural. O Brasil agora viveu uma crise aí com o Lula e também com o Bolsonaro, isso é normal. É uma democracia e vamos respeitar. O São Mateus é um clube que vive sempre com o pires na mão, todo ano é uma dificuldade para entrar no campeonato e precisamos buscar uma válvula de escape para poder gerar alguma coisa. A questão do estudo sobre o Bruno é que financeiramente ele seria interessante para o clube e tem também a questão técnica como o goleiro. Quando ele parou de jogar futebol na época do ocorrido, ele era um goleiro cotado até para a Seleção Brasileira", disse Pedro Arthur.

"O que nos importa mais é o que a diretoria pensa e também os nossos torcedores e patrocinadores. O São Mateus vive através dessa torcida maravilhosa que tem na cidade e que abraça o clube. Escutamos bastante e estamos escutando. Ficamos até meio feliz, quando foi anunciado (a possibilidade da contratação do goleiro) a divisão (das pessoas) ficou meio a meio. Entendemos o lado positivo e também o negativo", completou.

Bruno está sem clube no momento e negocia com o São Mateus Crédito: Arquivo pessoal