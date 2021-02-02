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Monza, time da Série B da Itália, tem interesse na contratação de Ribéry

Tentativa será feita apenas se o time consiga subir para primeira divisão...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 13:53

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 13:53

Crédito: AFP
Caso consiga o acesso para primeira divisão, o Monza, time da Série B italiana, tentará a contratação do atacante Frank Ribéry, da Fiorentina, segundo informa a revista France Football. Ainda segundo o jornal, o diretor Adriano Galliani teria tentado a contratação no mercado de inverno, mas não obteve sucesso.Confira a tabela do Campeonato ItalianoO clube, que é presidido por Silvio Berlusconi, também tentará a contratação com outras estrelas do futebol mundial. Segundo a France Football, Kevin Prince-Boateng e Mario Balotelli também são interesses do time. - Eu já falei com pessoas da Fiorentina durante a semana, e Luca Toni me disse que é um grande clube e a cidade é linda. Eu gosto da cidade e eu sei falar italiano. Não é perfeito, mais é bom. Dos fãs, espero muito afeição de todos. - disse o ponta esquerda, quando chegou à Fiorentina em 2019.

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