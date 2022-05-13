Montpellier x PSG: saiba onde assistir e as formações da partida do Campeonato Francês

O PSG entra em campo neste sábado pela 37ª rodada do Campeonato Francês. Os parisienes enfrentam o Montpellier pela última rodada da Ligue 1, da qual já são campeões. A bola rola a partir das 16h de Brasília.Os parisienses estão no fim de uma temporada que não correspondeu às expectativas. A equipe de Messi, Neymar e Mbappé falhou em seu objetivo principal, que era vencer a Champions, na qual foi eliminado pelo Real Madrid. O PSG ainda foi eliminado da Copa da França pelo Nice, mas ficaram com o título da liga. Se vencer, o Paris fecha a classificação com 83 pontos.
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Já o Montpellier fez uma campanha de meio de tabela. A equipe está em 13° lugar na classificação e já está livre da zona de rebaixamento. O mandante soma 43 pontos, 13 a mais que o Saint-Etienne, que é o primeiro entre os três últimos que descendem de divisão.
FICHA TÉCNICAData e hora: 14 de maio de 2022, às 16h (horário de Brasília).Local: Stade de la Mosson, em Montpellier, na França.Onde assistir: Star + (streaming).Árbitro; Jeremy Stinat
Montpellier (Técnico: Olivier Dal'Oglio)Bertaud; Cozza, Sakho e Estève; Leroy, Ristic, Mollet Chotard e Souquet; Mavididi e Germain
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Nuno Mendes, Marquinhos, Ramos e Hakimi; Verrati, Gueye e Danilo; Messi, Di Maria e Mbappé.