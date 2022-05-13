Montpellier x PSG: saiba onde assistir e as formações da partida do Campeonato Francês

O PSG entra em campo neste sábado pela 37ª rodada do Campeonato Francês. Os parisienes enfrentam o Montpellier pela última rodada da Ligue 1, da qual já são campeões. A bola rola a partir das 16h de Brasília.Os parisienses estão no fim de uma temporada que não correspondeu às expectativas. A equipe de Messi, Neymar e Mbappé falhou em seu objetivo principal, que era vencer a Champions, na qual foi eliminado pelo Real Madrid. O PSG ainda foi eliminado da Copa da França pelo Nice, mas ficaram com o título da liga. Se vencer, o Paris fecha a classificação com 83 pontos.