Montpellier x Paris Saint-Germain: onde assistir e prováveis escalações

Pelas semifinais da Copa da França, o Montpellier recebe o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). Quem vencer estará no final da competição.
Antes da partida, Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, falou sobre o que espera do adversário.- Montpellier é um adversário difícil de jogar, que tem boas individualidades. Tivemos alguns dias para nos prepararmos para este jogo. É uma semifinal da Copa e é diferente do campeonato. Será determinado pelo nosso desempenho. Esperamos alcançar o resultado desejado. Claro, a Copa da França é um objetivo. Queremos vencer o Montpellier, mas será difícil. Todas as partidas são difíceis. Depois do empate com o Rennes, temos de seguir em frente e estar prontos na quarta-feira. Continuar indo bem na competição é importante. A classificação para a final é o objetivo do clube.
FICHA TÉCNICAMontpellier x Paris Saint-GermainData e horário: 12/05/2021, às 16h (de Brasília)Local: Stade de la Mosson (Montpellier, FRA)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESMontpellierBertaud; Sambia, Congre, Hilton, Cozza; Ferri, Savanier; Laborde, Mollet, Mavididi; Delort
PSGRico; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker; Gueye, Paredes; Sarabia, Rafinha, Neymar; Mbappé