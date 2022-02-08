Monterrey x Al-Jazira: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mundial de Clubes da Fifa

Após decepcionar e cair para o Al-Ahly nas quartas de final, o Monterrey encara o Al-Jazira nesta quarta-feira, às 10h30 (horário de Brasília), pela disputa do 5º lugar do Mundial de Clubes. A equipe mexicana é favorita para o confronto, enquanto os donos da casa vêm de dura goleada sofrida diante do Al-Hilal.SEM LAMENTAÇÃO- Não podemos nos debruçar sobre o que não podemos resolver. Temos que olhar para frente. Não podemos nos lamentar. Temos que encerrar bem e voltar ao México para enfrentar o Puebla, que é o atual líder (do Campeonato Mexicano) e não será nada fácil - disse Javier Aguirre, técnico do Monterrey.
> Veja a tabela do Mundial de Clubes
DURO GOLPEEnquanto o Monterrey ainda se lamenta pela eliminação para o Al-Ahly, o Al-Jazira vem de uma goleada sofrida e com menos tempo de descanso. No último domingo, a equipe dos Emirados Árabes foi derrotada para o Al-Hilal por 6 a 1 dentro de seus domínios.
FICHA TÉCNICA:Monterrey X Al-Jazira
Data e horário: 9/2/2022, às 10h30 (de Brasília)Local: Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi (EAU)Onde assistir: Bandsports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MONTERREY (Técnico: Javier Aguirre)Andrada; Aguirre, Kranevitter, Moreno e Vegas; Ortiz e Romo; Meza, Janssen e Pizarro; Funes Mori
Desfalques: Duvan Vergara (machucado)
AL-JAZIRA (Técnico: Marcel Keizer)Khaseif; Rabii, Kosanovic, Al Attas e Idrees; Ramadan e Serero; Diaby, Victor Sá e Mubarak; Al Attas
Desfalques: Bryan Mbeumo e Yoane Wissa (Covid-19)