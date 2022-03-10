Montenegro marca no fim e garante vantagem para Atlético-GO contra Morrinhos no Goianão

Nesta quarta-feira (9), Morrinhos e Atlético-GO se enfrentaram pelo duelo de ida das quartas de final do Campeonato Goiano. Na segunda etapa, aos 52', Montenegro garantiu o gol da vitória.
Agora as equipes se concentram no duelo de volta, que acontece neste sábado (12), às 16h30 (horário de Brasília), com mando do Dragão.JOGO FRACO!O duelo foi bem fraco tecnicamente, sem grandes chances para as equipes. Aos 26 minutos, em cruzamento na área do Morrinhos, Léo Pereira apareceu no segundo pau, mas a bola acabou passando por entre as pernas do atacante. Sendo a melhor chance da partida até então.
NADA? A segunda etapa foi tão parada quanto a primeira. Uma boa chance surgiu apenas aos 31 minutos, em chute de fora da área com Shaylon. No último minuto, Montenegro completou cruzamento e marcou o gol da vitória do Dragão.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Morrinhos x Atlético-GO
Local: Centro Esportivo João Vilela, Goiás Data/horário: 09/03/2022 - 20h30 (de Brasília)Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)Assistentes: Márcio Soares (GO) e Jonny Kamenach (GO)Cartões amarelos: Marcos Gabriel (Morrinhos)Cartões vermelhos: -
GOLS: Montenegro (52'/2T) (0-1)
Morrinhos (Técnico: Lucas Oliveira)Marcos Daniel; Gabriel, Alef, Alex Trindade e Paulinho; Roger Goiano, Hugo e Roniel; Dedé, Jônatas Obina e Chocolate.
Atlético-GO (Técnico: Umberto Louzer)Luan Polli; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato (Shaylon 9'/2T), Léo Pereira (Airton 28'/2T) e Leandro Barcia (Montenegro 43'/2T).