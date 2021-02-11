Montagem de elenco do Figueirense deve contar com vários garotos

Crédito: Jovens formados no Figueira integrarão o elenco profissional em 2021 (Patrick Floriani/FFC

Seja pensando no processo de reformulação para se sair melhor do que conseguiu na temporada 2020 bem como também pelo aspecto financeiro, a formação de elenco do Figueirense deve ter um componente marcante de jovens jogadores.>Como será a caminhada do Figueira no Catarinense 2021Um indício dessa questão foi a informação divulgada pelo próprio Furacão do Estreito onde seis atletas formados nas categorias de base do clube foram elevados ao profissional: o goleiro Antônio, os zagueiros Ítalo e Gabriel Nazário, além dos os meio-campistas Uesley Gaúcho, Montebello e Lucas Martins.

Os nomes que tem idades entre 17 e 18 anos de idade passaram por trajetórias bem distintas até serem chamados pela equipe principal. Enquanto o arqueiro que é natural da capital catarinense já está há seis anos no Figueira, Lucas e Ítalo tem a vivência no clube desde 2018 e os outros três atletas chegaram já no ano passado.