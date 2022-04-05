Monsoon FC marca presença em evento do Transferoom, e presidente destaca: 'Estamos trabalhando muito'

A cada dia que passa o Monsoon FC mostra que vem evoluindo no mundo do futebol. O clube de Porto Alegre marcou presença em evento realizado em Madri, na Espanha, do Transferoom, plataforma que tem como foco principal o intercâmbio entre profissionais do esporte.Além de estreitar os laços entre agentes, jogadores e profissionais do futebol, o evento, que contou com mais de 300 clubes nesta edição, também disponibilizou estratégias de inteligência de mercado e um acesso direto a uma rede global de tomadores de decisão. O evento também contou com clubes como: Athletico Paranaense, Atlético-MG e Internacional.

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Como de costume, o clube do Rio Grande do Sul foi representado pelo seu presidente, Lucas Pires. O dirigente não só evidenciou a oportunidade de ‘networking’ cedido aos frequentadores do evento, mas também se mostrou bastante impressionado não só com a organização.

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- É uma grande honra para o Monsoon FC marcar presença no Transferoom. Somos um clube novo no Brasil, mas estamos trabalhando muito. Esse tipo de evento dá oportunidade para criar e também consolidar um vínculo maior com grandes profissionais do futebol. Esse tipo de relacionamento é vital para o desfecho de parcerias promissoras no futuro - disse.