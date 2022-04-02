Monsoon FC bate JM Sports e avança na Copa Brasileirinho Internacional

Na sua primeira disputa numa competição oficial, o Monsoon FC, equipe de Porto Alegre, garantiu vaga na segunda fase da Copa Brasileirinho Internacional na categoria sub-17. O time goleou por 4 a 0 o JM Sports, na Arena Unimed, em São João Del Rei, em Minas Gerais. Os gols foram marcados por Cauan, Maradona, Breno e Dedeco.O Monsoon FC chegou para a decisão da vaga animada depois de empatar com o Flamengo na rodada anterior. Mesmo com dois jogadores a menos, o time do sul empatou em 2 a 2 e precisava de uma vitória para ficar entre os melhores do grupo A.

Ao final do confronto, um dos destaques da partida, o jovem Dedeco lembrou do duelo contra o Rubro-Negro, parabenizou o time e se mostrou esperançoso para o confronto da próxima rodada, diante da Seleção de Mateus Leme-MG.

- Por tudo que jogamos na rodada anterior, merecíamos essa classificação. Além de qualidade técnica, o time mostrou garra e conquistamos um ponto fundamental contra um dos maiores clubes do Brasil. Isso animou ainda mais o nosso time, que conseguiu mostrar todo o seu potencial na partida contra o JM. Evoluímos muito desde a primeira rodada e merecemos esta vaga. Agora vamos nos concentrar já que teremos um confronto duro pela frente - declarou o garoto.